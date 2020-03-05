ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах корреспонденту отказались предоставить информацию по коронавирусу. Что они скрывают?

05.03.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии 4 марта отказался предоставить информацию корреспонденту Intex-press о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Барановичах. Заместитель главного врача Ольга Анискевич сказала журналисту, что главным врачом БЗЦГиЭ было принято решение «не давать вам интервью».

В Барановичах корреспонденту отказались предоставить информацию по коронавирусу. Что они скрывают?

Заместитель главного врача Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Анискевич

Ольга Анискевич порекомендовала корреспонденту негосударственной районной газеты обратиться в пресс-службу Минздрава. По словам журналиста, на его ремарку, что это бесполезно и туда не дозвониться, Анискевич согласилась, что это действительно так: она и сама не смогла это сделать «ни по городскому, ни по мобильному телефонам». Однако это не подвигло БЗЦГиЭ успокоить горожан, читателей Intex-press, предоставив им полную и своевременную информацию о профилактике коронавируса в Барановичах.

4 марта стало известно, что четверо барановичских студентов БНТУ госпитализированы в инфекционное отделение Барановичской горбольницы, а барановичский дальнобойщик с симптомами вирусной инфекции госпитализирован в Бресте.

Нежелание давать информацию в такое сложное в эпидемическом плане время в редакции Intex-press расценивают как отсутствие заботы о государственных интересах и интересах простых граждан, низкий уровень профессионализма и нежелание выполнять свои непосредственные функции у главного санитарного врача Барановичей Валентина Александровича.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии 4 марта отказался предоставить информацию корреспонденту Intex-press о предпринимаемых мерах по недопущению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во Дворце культуры выбрали «Мисс Академия-2020» — самый красивый фоторепортаж недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика