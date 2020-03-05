В Барановичах корреспонденту отказались предоставить информацию по коронавирусу. Что они скрывают?

Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии 4 марта отказался предоставить информацию корреспонденту Intex-press о предпринимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Барановичах. Заместитель главного врача Ольга Анискевич сказала журналисту, что главным врачом БЗЦГиЭ было принято решение «не давать вам интервью».





Заместитель главного врача Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Анискевич

Ольга Анискевич порекомендовала корреспонденту негосударственной районной газеты обратиться в пресс-службу Минздрава. По словам журналиста, на его ремарку, что это бесполезно и туда не дозвониться, Анискевич согласилась, что это действительно так: она и сама не смогла это сделать «ни по городскому, ни по мобильному телефонам». Однако это не подвигло БЗЦГиЭ успокоить горожан, читателей Intex-press, предоставив им полную и своевременную информацию о профилактике коронавируса в Барановичах.

4 марта стало известно, что четверо барановичских студентов БНТУ госпитализированы в инфекционное отделение Барановичской горбольницы, а барановичский дальнобойщик с симптомами вирусной инфекции госпитализирован в Бресте.

Нежелание давать информацию в такое сложное в эпидемическом плане время в редакции Intex-press расценивают как отсутствие заботы о государственных интересах и интересах простых граждан, низкий уровень профессионализма и нежелание выполнять свои непосредственные функции у главного санитарного врача Барановичей Валентина Александровича.