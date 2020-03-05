|
Имейте ввиду: в Украине отменяют массовые мероприятия
Источник материала: Партизан
Из-за коронавируса в Украине решили отменить массовые мероприятия
Украинские власти решили отменить в Украине все массовые мероприятия в связи с распространением китайского коронавируса, передает
Напомним, коронавирус в Украине впервые зафиксировали у мужчины в Черновцах 3 марта.
Несмотря на это, в Киеве еще с прошлой недели проходит дезинфекция всего общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и метрополитена.
Однако представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт прогнозирует рост числа зараженных коронавирусом в стране.
"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине", - заявил он, но подчеркнул, что украинская система здравоохранения готова к вспышке инфекции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за коронавируса в Украине решили отменить массовые мероприятия
|
Свежие газеты
Архив (Разное)