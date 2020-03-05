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Назван вред третичного курения, и он серьезнее, чем может показаться на первый взгляд

05.03.2020 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курильщики могут переносить опасные соединения из сигаретного дыма на теле и одежде, тем самым подвергая некурящих неблагоприятному воздействию сигарет, пишет MedicalXpress


Фото: pixabay.com

В последние годы третичное курение описывалось как остаточное загрязнение от сигаретного дыма, который впитывался в стены и предметы в помещении, где часто курили. Но исследователи из Йельского университета пришли к выводу: опасные соединения из сигаретного дыма распространяются и в помещения, где не курят, — через курильщиков.

Ученые на неделю принесли в современный, хорошо проветриваемый кинотеатр высокочувствительные аналитические приборы для отслеживания тысяч соединений в воздухе. Разнообразие летучих органических соединений из табачного дыма резко возрастало, когда на сеанс приходили курильщики. Исследователи считают, что количество этих опасных соединений в воздухе было значительным — примерно как если бы при вас выкурили от одной до десяти сигарет в течение часа. Во многих случаях, когда курильщики покидали помещение, загрязнение оставалось за счет впитывания соединений в кресла и стены.

«Таким образом, идея о том, что кто-то совершенно защищен от потенциального воздействия сигаретного дыма на здоровье, поскольку не подвергается непосредственному воздействию пассивного курения, не соответствует действительности», — подытожили авторы работы.

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Курильщики могут переносить опасные соединения из сигаретного дыма на теле и одежде, тем самым подвергая некурящих неблагоприятному воздействию сигарет.
 
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