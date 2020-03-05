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Виталий Грицевич: «В последнее время агротуризм всё больше интегрируется в турбизнес»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Виталий Грицевич, заместитель директора-начальник отдела Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Но в то же время, я говорю, динамика положительная есть. Я в последнее время смотрел статистику, которая к нам приходит, и мы видим, что, допустим, если брать такие дальние страны – Великобритания, Австралия, Финляндия – 80-90% граждан, которые отдыхали именно в агроусадьбах, их привезли именно турфирмы. Они заключили договора именно с туроператорами. То есть это показывает, получается, вовлечённость агроусадеб в турбизнес, но это нужно дальше развивать.
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