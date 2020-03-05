ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Радиальной грузовик поехал на красный и врезался в Mazda

05.03.2020 20:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковушку. Происшествие попало в объектив видеорегистратора, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла 5 марта, около 15.50, на пересечении улицы Радиальной и Партизанского проспекта. Установлено, что 27-летний водитель Mercedes двигался со стороны улицы Челюскинцев, поехал на красный и врезался в Mazda, которая двигалась по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Центральной.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения.

В ГАИ рассказали, что на виновника аварии составили административный протокол. Ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 2 года либо без лишения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виновнику аварии грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 2 года либо без лишения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акцент на соцпрограммы: в Минске подвели итоги реализации союзных проектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика