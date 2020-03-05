На Радиальной грузовик поехал на красный и врезался в Mazda

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель грузовика выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковушку. Происшествие попало в объектив видеорегистратора, сообщили в столичной ГАИ.

Авария произошла 5 марта, около 15.50, на пересечении улицы Радиальной и Партизанского проспекта. Установлено, что 27-летний водитель Mercedes двигался со стороны улицы Челюскинцев, поехал на красный и врезался в Mazda, которая двигалась по проспекту со стороны улицы Кулешова в направлении улицы Центральной.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения.

В ГАИ рассказали, что на виновника аварии составили административный протокол. Ему грозит штраф от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 2 года либо без лишения.