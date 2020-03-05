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Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Кроме того, состоялась беседа Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что Валентину Матвиенко в Минске ждали и готовились к этой встрече. В свою очередь, спикер Совета Федерации поделилась впечатлениями от этого визита в нашу столицу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Я привезла капсулу с ржевской землей. Вы знаете, что под Ржевом была самая кровопролитная битва, самая протяженная. Такая трогательная была церемония. Я рада, что часть этой земли, политой кровью и русских, и белорусских, и других народов будет храниться в вашем храме, особенно это знаменательно в год 75-летия Победы. И хочу вам передать свое восхищение храмом, который вы построили.
Отметим, визит продолжится 6 марта. Планируется, что Валентина Матвиенко посетит Брестскую крепость, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
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Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»
Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Кроме того, состоялась беседа Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации, сообщили в...
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