ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

05.03.2020 20:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Кроме того, состоялась беседа Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что Валентину Матвиенко в Минске ждали и готовились к этой встрече. В свою очередь, спикер Совета Федерации поделилась впечатлениями от этого визита в нашу столицу.

Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я очень рад, что вы приехали. Я думаю, Наталья Ивановна вам уже рассказала, мы давно с ней ждали вас здесь, готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить. Она как хозяйка говорит, что мое предложение – это было мое предложение – встретиться таким образом.

Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Спасибо огромное! Спасибо за приглашение, правда! Давно не была уже, скучала. Наталья Ивановна подготовили такую замечательную программу. Мы сегодня посетили храм-памятник во имя Всех Святых.

Я привезла капсулу с ржевской землей. Вы знаете, что под Ржевом была самая кровопролитная битва, самая протяженная. Такая трогательная была церемония. Я рада, что часть этой земли, политой кровью и русских, и белорусских, и других народов будет храниться в вашем храме, особенно это знаменательно в год 75-летия Победы. И хочу вам передать свое восхищение храмом, который вы построили.

Президент Беларуси подарил Матвиенко икону и книгу о белорусской кухне

Отметим, визит продолжится 6 марта. Планируется, что Валентина Матвиенко посетит Брестскую крепость, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко вручил Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины

Матвиенко на встрече с Президентом Беларуси: «Хочу вам передать своё восхищение храмом, который вы построили»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Валентина Матвиенко

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске встретились парламентарии Беларуси и России. Кроме того, состоялась беседа Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая массовая международная экологическая акция «Час Земли» пройдет в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика