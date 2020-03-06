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Белорусы в январе-феврале купили валюты на $172,8 млн больше, чем продали

06.03.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы в январе-феврале купили валюты на $172,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Белорусы в январе-феврале купили валюты на 2,8 млн больше, чем продали

За два месяца этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $1 млрд 664,2 млн в эквиваленте, продали - $1 млрд 491,4 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $172,8 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $3 млрд 659,5 млн в эквиваленте, продали - на $3 млрд 350,1 млн.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Белорусы в январе-феврале купили валюты на $172,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА. За...
 
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