Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусы в январе-феврале купили валюты на $172,8 млн больше, чем продали. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.





За два месяца этого года физические лица купили наличной и безналичной валюты на $1 млрд 664,2 млн в эквиваленте, продали - $1 млрд 491,4 млн. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $172,8 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси купили иностранной валюты на $3 млрд 659,5 млн в эквиваленте, продали - на $3 млрд 350,1 млн.