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«Это от нас подарок для девушек». Коммунальники откроют мост на Железнодорожной 8 марта

06.03.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Путепровод на улице Железнодорожной в Минске откроют для движения транспорта 8 марта, в 10.00. Но работы на объекте коммунальники еще продолжат. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.


Движение по мосту на улице Железнодорожной хотели открыть 6 марта: раньше запланированного на два с половиной месяца. Но в последние два дня погода испортилась и внесла в работу свои коррективы, поэтому открытие движение транспорта сдвинули на два дня.


— Мы очень старались. Это подарок от мужчин всем девушкам к 8 Марта, — сказал Александр Ярошик. — Для того чтобы пустить движение по путепроводу, нам осталось уложить верхний слой асфальта и нанести разметку. Но будут еще выходы на проезжую часть для доделки деформационных швов и работа с контактной сетью железной дороги и троллейбусов.


У коммунальников еще осталось много мелкой работы: надо закончить установку светодиодных светильников, сделать работу по тротуарам, покраску, в подмостовой части доделать торкретирование, оштукатуривание.

Во время реконструкции сооружение было почти полностью демонтировано, оставались лишь опоры, которые усиливали. На них укладывали новые балки, вели монолитные работы, наносили гидроизоляцию. Кроме того, мост стал шире, хотя количество полос для движения осталось прежним. Сейчас путепровод рассчитан под другие нагрузки — современные. Также на нем появилась велодорожка.


Напомним, путепровод на улице Железнодорожной, построенный в 1950-е, в прошлом году было решено полностью обновить в связи с неудовлетворительным состоянием балок. Летом мост закрыли на реконструкцию.

 
Теги: Минск
 
 
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Путепровод на улице Железнодорожной в Минске откроют для движения транспорта 8 марта, в 10.00.
 
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