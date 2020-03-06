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В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома

06.03.2020 10:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Трагедия в Казани. Строительная люлька с пятью рабочими сорвалась со строящегося десятиэтажного дома и зависла между пятым и шестым этажами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома

Люди, которые в ней находились, выпали. Двое погибли на месте, еще двое получили травмы. Пятому мужчине удалось спастись. Он ухватился за трос. Позже медики диагностировали у него травму руки.  Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Казани строительная люлька с пятью рабочими сорвалась с 10-этажного дома

Люди в материале: нет

 
 
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Новости России. Трагедия в Казани. Строительная люлька с пятью рабочими сорвалась со строящегося десятиэтажного дома и зависла между пятым и шестым этажами,...
 
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