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Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей

06.03.2020 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. «Пусть родина растет!» Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей

Накануне в рамках одного из мероприятий Мадуро пообщался с многодетной матерью, поблагодарил ее за труд и преданность семье, а затем заявил, что такое повышение рождаемости будет благом для Венесуэлы.

Заявление политика транслировалось в национальном телеэфире и прозвучало довольно резонансно. Дело в том, что сейчас страна переживает экономический кризис, который вызвал серьезный дефицит продуктов и лекарств. Поэтому рождаемость в Венесуэле за последние годы резко сократилась.

Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей

Люди в материале: Николас Мадуро

 
 
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Новости Венесуэлы. «Пусть родина растет!» Президент Венесуэлы призвал женщин страны рожать по шесть детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне...
 
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