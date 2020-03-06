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370 объектов госнедвижимости в 2020 году планируется продать по 27 рублей

06.03.2020 17:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 370 объектов государственной недвижимости в этом году выставлены на продажу за одну базовую величину, то есть за 27 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы стать обладателем такого здания, согласно закону надо выполнить одно из условий: вести предпринимательскую деятельность, перевести объект в жилое помещение либо его снести.

В 2019 году было продано 555 объектов госнедвижимости, из них более двух третей достались новым хозяевам по цене, сниженной на 80 %, либо за одну базовую (на то время это 25,5 рубля). В общей сложности на продаже удалось заработать более 19 миллионов.

Больше новостей экономики за 6 марта читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. 370 объектов государственной недвижимости в этом году выставлены на продажу за одну базовую величину, то есть за 27 рублей, сообщили в программе...
 
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