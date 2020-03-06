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«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 14 залах Национального центра современных искусств царит полное смешение стилей и направлений, а все потому, что поучаствовать может каждый. И профессиональный живописец и начинающий художник могут принести свою работу до конца недели. Победителя выберут зрители. Лучший художник получит право на персональный павильон для выставки в 2021 году.
Карина Малютина, художница:
Ольга Клип, куратор проекта:
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«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику
Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные...
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