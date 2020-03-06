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«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

06.03.2020 23:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

В 14 залах Национального центра современных искусств царит полное смешение стилей и направлений, а все потому, что поучаствовать может каждый. И профессиональный живописец и начинающий художник могут принести свою работу до конца недели. Победителя выберут зрители. Лучший художник получит право на персональный павильон для выставки в 2021 году.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

Карина Малютина, художница:
Я участвовала в первой выставке. Это был удивительный опыт. Моя работа была приобретена с выставки, и это, конечно, вдохновляет и мотивирует.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

Ольга Клип, куратор проекта:
За годы реализации проект показал, что еще и зрителей намного больше, чем мы привыкли видеть на выставочных площадках.

«Я Моне Я Шишкин Я Малевич» снова принимает работы. Куда нести и какой обещают приз лучшему художнику

Люди в материале: Карина Малютина, Ольга Клип

 
 
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Новости Беларуси. «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» – четвертая Всебеларусская выставка искусства начала прием работ на Некрасова, 3, сообщили в программе «Столичные...
 
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