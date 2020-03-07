Екатерина Головко: «В Надежде вижу смысл своей жизни»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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За достижение наилучших результатов в работе за 2019 год звание «Лучший индивидуальный предприниматель года Несвижского района» было присвоено Екатерине Головко.

Организовать семейный бизнес Екатерина и Виктор Головко решили пять лет назад. В 2015 году супруги приобрели здание частного продуктового магазина в деревне Саска Липка. Экономист по образованию Екатерина взяла на себя обязанности бухгалтера и товароведа. Если с первым трудностей у нее и возникнуть не могло, за плечами были годы работы бухгалтером в Несвижском горпищеторге и частных фирмах, то азы товароведа пришлось осваивать с нуля. На первоначальном этапе интересовалась у покупателей, что им хотелось бы видеть на прилавках. Так сказать, спрос рождал предложение. Муж решал технические вопросы, его вотчиной стало газовое хозяйство, электроснабжение, охрана труда.





А когда весной 2017 года Несвижское райпо закрыло свой магазин в соседних Квачах, местные жители пришли к предприимчивым супругам с просьбой открыть там продуктовый магазин. Новый торговый объект встречал первых покупателей уже в сентябре того же года.

— Конечно, для меня, как и для большинства женщин, главным в жизни является моя семья, — признается Екатерина Головко. — Я сегодня счастлива, что мне удается всё совмещать. На работе я — директор, дома — любимая и любящая мама и жена. Выходные проводим в кругу семьи, все вместе выходим на прогулки, посещаем кинотеатр. Для своей Нади, дочери-второклассницы, стараюсь быть не просто хорошей матерью, а лучшей подругой. В Надежде вижу смысл своей жизни.

Оксана ГРОХ.

Фото

Натальи ЕРМОШЕНКО.