Источник материала: Новости Волковыска

В Министерстве иностранных дел напомнили белорусским туристам, что в некоторых странах введены определенные ограничения на въезд в целях нераспространения коронавируса. Объявление пресс-службы появилось в соцсетях.

По состоянию на 6 марта 2020-го ограничения ввели следующие государства: Австралия, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Макао, Монголия, Мьянма, Новая Зеландия, Палау, Папуа Новая Гвинея, Республика Корея, Саудовская Аравия, Северная Корея, Сингапур, США, Тайвань, Туркменистан, Турция, Филиппины, Япония.

Для каждой конкретной страны ограничительные меры разные.

Дипломаты советуют туристам, планирующим ехать в перечисленные государства, обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения, чтобы уточнить, о каких ограничениях идет речь.