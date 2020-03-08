Источник материала: Виртуальный Брест

Любопытная ситуация попала на камеру наблюдения в Кобрине.





Водитель внезапно затормозил, и тот, кто был сзади, "прозевал" этот момент и допустил столкновение.

С одной стороны - виноват задний, так как не соблюдал дистанцию, да и вообще всегда виноват задний. С другой стороны, необоснованные действия первого водителя привели к созданию аварийной ситуации. Как думаете, кого признают виновным?

И раз уж речь пошла о Кобрине, ещё одно ДТП из тех мест.