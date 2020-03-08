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Водитель резко затормозил без причины, и получил "под зад". Автоподстава?
08.03.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любопытная ситуация попала на камеру наблюдения в Кобрине.
Водитель внезапно затормозил, и тот, кто был сзади, "прозевал" этот момент и допустил столкновение.
С одной стороны - виноват задний, так как не соблюдал дистанцию, да и вообще всегда виноват задний. С другой стороны, необоснованные действия первого водителя привели к созданию аварийной ситуации. Как думаете, кого признают виновным?
И раз уж речь пошла о Кобрине, ещё одно ДТП из тех мест.
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