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Водитель резко затормозил без причины, и получил "под зад". Автоподстава?

08.03.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Любопытная ситуация попала на камеру наблюдения в Кобрине.

Водитель резко затормозил без причины, и получил "под зад". Автоподстава?

Водитель внезапно затормозил, и тот, кто был сзади, "прозевал" этот момент и допустил столкновение.

С одной стороны - виноват задний, так как не соблюдал дистанцию, да и вообще всегда виноват задний. С другой стороны, необоснованные действия первого водителя привели к созданию аварийной ситуации. Как думаете, кого признают виновным?

И раз уж речь пошла о Кобрине, ещё одно ДТП из тех мест.

 
 
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  Любопытная ситуация попала на камеру наблюдения в Кобрине. Водитель внезапно затормозил, и тот, кто был сзади, "прозевал" этот момент и допустил столкновение. С...
 
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