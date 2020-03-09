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СК предлагает смягчить наказание за лайки под порно-контентом

09.03.2020 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

СК предлагает смягчить наказание за лайки под порно-контентом
Следственный комитет РБ

Например, речь идёт о ситуациях, когда человек просто ставит лайк при получении через какие-то мессенджеры какой-то информации порнографического содержания.

«Мы исходим из того, что такие действия обладают невысокой общественной опасностью и их можно отрегулировать административно-правовыми методами. С учетом того, что в настоящее время идет общественное обсуждение новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, я полагаю уместным вернуться еще раз к рассмотрению этого вопроса и такого рода действия регулировать в пределах Административного кодекса, а привлекать лицо к уголовной ответственности только при наличии административной преюдиции. То есть только после того, как оно будет привлечено к административной ответственности», - сообщил Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси, в интервью СТВ. 

СК предлагает смягчить наказание за лайки под порно-контентом
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