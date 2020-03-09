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Глава Apple разрешил сотрудникам работать дома из-за коронавируса

09.03.2020 09:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительный директор компании Apple — Тим Кук — разрешил сотрудникам работать из дома из-за распространяющегося коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.


Тим Кук. Фото: Reuters

По словам главы компании, сотрудники, чьи задачи позволяют не находится в офисах, с 9 по 13 марта могут работать удаленно. Это правило распространяется на сотрудников в тех регионах, в которых ситуация сложнее всего. В частности, в Санта-Кларе и Элк-Грове (Калифорния, США), а также в филиалах в Сиэтле, Южной Корее, Японии, Италии, Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Ранее компания ввела такие же условия для работников в Калифорнии и Сиэтле.

По информации Bloomberg, коронавирус также может повлиять на сроки запуска новых смартфонов компании. Это касается как ожидаемого iPhone 9 (или iPhone SE 2), так и сентябрьских iPhone с поддержкой 5G-сетей. Есть и задержки с поставками нынешних аппаратов производителя — например, в Нью-Йорке не хватает iPhone 11.

Напомним: по данным ВОЗ, болезнь охватила 103 страны. Общее число зарегистрированных случаев — почти 107 тысяч, умерли 3639 человек. Впрочем, большинство пациентов справляются с заболеванием.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Apple:

 
 
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По информации Bloomberg, коронавирус также может повлиять на сроки запуска новых смартфонов компании.
 
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