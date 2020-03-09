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Германия и Гродненская область намерены углубить сотрудничество в сферах производства и логистики

09.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Германия и Гродненская область намерены углубить сотрудничество в сферах производства и логистики

Гродненская область может быть интересна бизнесу из Германии в сферах производства и логистики. Такое мнение высказал посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер сегодня на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Кравцовым, передает корреспондент БЕЛТА.

«В последние годы между нашими странами плодотворно развиваются отношения в политическом, культурном и, конечно, экономическом плане. Важно эту динамику не просто сохранить, но и углубить сотрудничество, особенно между регионами двух стран. У Гродненской области в этом большой потенциал. В частности, в регионе уже действует ряд предприятий с немецким капиталом, но наша задача привлечь сюда больше немецких предприятий, тем более, что в регионе есть высококвалифицированные работники», — отметил Манфред Хутерер. Он также обратил внимание на выгодное географическое положение региона, находящегося на пересечении многих торговых направлений.

В свою очередь Владимир Кравцов отметил: «Действительно, сфера логистики в регионе — одна из самых динамично развивающихся. Интерес к ней проявляют и компании из-за рубежа. На территорию Гродненской области заходит узкая (европейская) железнодорожная колея, что очень удобно для тех, кто занимается поставкой грузов в том направлении. Есть и примеры уже реализованных проектов — в Гродненском и Свислочском районах».

Председатель облисполкома подчеркнул, что Германия — важный внешнеторговый партнер для региона, однако потенциал торгового и инвестиционного сотрудничества далеко не исчерпан. К слову, хорошей площадкой для поиска партнеров, презентации конкретных проектов может стать международная выставка-ярмарка и бизнес-форум «Еврорегион «Неман», которые проходят в Гродно ежегодно осенью. Важным направлением может стать сотрудничество в культурной сфере, а также в туризме. Отличной возможностью для знакомства с регионом может стать Республиканский фестиваль национальных культур, который в текущем году пройдет уже в 13-й раз. Способствует повышению туристической привлекательности и возможность для иностранцев посетить Гродненскую область без визы.

На встрече также обсуждалась активизация побратимских отношений. Договор о сотрудничестве более 20 лет назад подписали Гродно и Минден, но сейчас появилась необходимость обновить связи. Кроме того, областной центр наладил тесные отношения с еще одним немецким городом Магдебург.

https://www.belta.by/

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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