В Брестском горисполкоме провели встречу по проблемам инвалидов

Источник материала: Виртуальный Брест

В работе межведомственной группы участвовали консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и соцзащиты Ева Зубковская и председатель центрального правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко.





Вел работу группы первый зампредседателя горисполкома Вадим Кравчук .

Масштаб проблемы

В 350-тысячном Бресте в учреждениях здравоохранения на учете состоит 17 398 инвалидов, в том числе первой группы — 3230, второй группы — 8844 и третьей — 5324 инвалида. Среди них 975 инвалидов по зрению, инвалидов по слуху — 432, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 1698 человек, в том числе на колясках — 570. Учреждения здравоохранения обслуживают 1512 детей-инвалидов. В отделах социальной защиты администраций двух районов Бреста на учете 11 940 инвалидов.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, число признаваемых инвалидами растет. В Беларуси за последние десять лет доля инвалидов возросла с 5,2 процента до 5,9.

Кому и как помогают

На «передовой» помощи инвалидам работники системы социального обслуживания населения. На начало года в территориальных центрах соцобслуживания двух районов работает 17 отделений, инвалидам и пожилым гражданам оказывают разные соцуслуги. 984 пенсионерам и инвалидам оказали 5,4 тысячи разовых срочных социальных услуг. На надомном обслуживании находится 811 человек.

В перечне услуг услуги помощника по сопровождению, ассистента, сиделки, переводчика жестового языка, социальное такси. В прошлом году решали проблему нехватки переводчиков жестового языка, дополнительную группу готовят в лингвогуманитарном колледже.

Для усиления государственной социальной поддержки граждан с инвалидностью и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 2019 году из фонда соцзащиты оказали материальную помощь 2344 пожилым гражданам, инвалидам и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на 246,5 тысячи рублей. Оказывают и адресную помощь. Востребована бесплатная услуга няни по дневному уходу за малолетними детьми. В 2019 году ее получили 122 семьи, в том числе 25 семей с детьми-инвалидами.

Барьеров быть не должно

Одно из важных требований — создание безбарьерной среды в городе. Как отметил Вадим Кравчук , всё новое строительство ведется со строгим соблюдением этого правила: от выхода из дома до места назначения не должно быть препятствий. Видят и брестчане, как меняются остановки и тротуары.

Появляются пандусы для инвалидов-колясочников там, где их раньше не было. Однако в районах старой застройки есть еще неудобные бордюры и пересечения дорог с пешеходными дорожками.

Помочь найти работу

На начало прошлого года на учете в управлении по труду состояло 66 безработных граждан с инвалидностью. За 2019 год зарегистрировано еще 173 человека. Многим удалось помочь. Так, трудоустроено 94 безработных инвалида, в счет брони трудоустроили 9 человек, семерых направили на профессиональное обучение. 12 граждан с инвалидностью участвовали в оплачиваемых общественных работах, а 31 инвалиду помогли материально как безработным.

Для ведущих предприятий города установили квоту: сколько рабочих мест должно быть выделено для граждан с инвалидностью. Но эта квота не всегда выбирается. Вадим Кравчук предложил: пусть предприятия, которые эту квоту не выбрали, окажут целевую финансовую помощь для решения проблем инвалидов.

В прошлом году Министерство труда и социальной защиты озвучивало цифры: из 568,5 тысячи инвалидов, которые проживают в Беларуси, около 200 тысяч человек в трудоспособном возрасте.

Что еще надо сделать

Прозвучали конкретные предложения, что надо сделать еще. Предлагали шире использовать гранты ЕС, которые выделяют для помощи гражданам с инвалидностью. Первый зампред предложил: «В наши территориальные центры нужны два автомобиля, мы попросили Министерство труда, чтобы нас поддержали и включили в план. Пусть это будет не на этот год, а на следующий, но они нужны».

Добавим, что в Беларуси разработан проект закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции», вынесенный на обсуждение в парламент. Он объединяет положения двух действующих законов — «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов». В новый закон заложены социально-трудовые гарантии, государственные пособия и социальные льготы. Проект опубликован на Национальном правовом портале www.pravo.by .