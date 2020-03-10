«Черная книга флоры» впервые издана в Минске. Что это за сборник

Издание подготовил коллектив авторов из Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН и БГУ.









В книге обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Многие наслышаны о борщевике Сосновского и золотарнике канадском. Также упоминаются эхиноцистис лопастный, амброзия полыннолистная, арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и др.





В сборнике охарактеризованы способы и история проникновения этих видов в Беларусь. Есть и рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения.



