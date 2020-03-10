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«Черная книга флоры» впервые издана в Минске. Что это за сборник

10.03.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске впервые в нашей стране издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в НАН Беларуси.

Издание подготовил коллектив авторов из Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН при участии специалистов Центрального ботанического сада НАН и БГУ.


В книге обобщены сведения о биологических и экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в экосистемах Беларуси. Многие наслышаны о борщевике Сосновского и золотарнике канадском. Также упоминаются эхиноцистис лопастный, амброзия полыннолистная, арония Мичурина, ирга колосистая, астры ново-бельгийская и иволистная и др.

В сборнике охарактеризованы способы и история проникновения этих видов в Беларусь. Есть и рекомендации по предотвращению их дальнейшего распространения.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске впервые в нашей стране издана «Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в НАН...
 
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