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Хотите рвануть выше облаков и посмотреть на суперлуние и солнышко? Рвите...
10.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Замечательные и слегка загадочные фотографии, вид на город с высоты облаков. Можно посмотреть как вниз, так и вверх, потому что там суперлуние.
А потом наступило утро, и можем повторить, только уже к солнцу!
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Замечательные и слегка загадочные фотографии, вид на город с высоты облаков. Можно посмотреть как вниз, так и вверх, потому что там суперлуние.
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