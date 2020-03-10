Хотите рвануть выше облаков и посмотреть на суперлуние и солнышко? Рвите...

Источник материала: Виртуальный Брест

Замечательные и слегка загадочные фотографии, вид на город с высоты облаков. Можно посмотреть как вниз, так и вверх, потому что там суперлуние.





















































А потом наступило утро, и можем повторить, только уже к солнцу!



































