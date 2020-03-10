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Доллар и евро с ходу потеряли больше 2 копеек, российский рубль набрал больше 4
10.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера в России был выходной, рубль торговался только на международных рынках. Сегодня в 10:00 Московская биржа открылась, но пока торги еще не начались. Между тем нефть марки Brent потихоньку растет и сейчас торгуется по $36,9 за баррель. Белорусская валютно-фондовая биржа стартовала с резкого падения доллара.
Американская валюта со старта просела на 2,08 копейки. Доллар сейчас стоит 2,3310.
Евро просел на 2,48. Его промежуточная цена — 2,6502.
Российский рубль набрал 4,45 копейки, и его сотня сейчас стоит 3,2073.
Вчера доллар прибавил 11,22 и вырос до 2,3518. Евро прибавил 15,72 копейки и стал стоить 2,675. Российский рубль потерял 15,87, опустившись до 3,1628 белорусского.
Следить за курсами валют в обменниках Бреста можно по ссылке.
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Вчера в России был выходной, рубль торговался только на международных рынках. Сегодня в 10:00 Московская биржа открылась, но пока торги еще не начались. Между тем...
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