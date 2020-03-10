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Центробанк РФ объявил о валютной интервенции для поддержки рубля

10.03.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Центральный банк России на фоне падения цен на нефть принял решение поддержать российский рубль с помощью валютной интервенции, сообщает "Коммерсант".

Центробанк РФ объявил о валютной интервенции для поддержки рубля

Решение принято после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса российского рубля.

"Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", - отметил регулятор.

Накануне на фоне падения российского рубля Центральный банк приостановил покупку валюты в течение 30 дней. Регулятор отметил, что возобновит операции с валютой, ориентируясь на обстановки на финрынках в течение марта 2020 года.

Падение цены на нефть произошло на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

На резкое снижение стоимости нефти отреагировали мировые фондовые рынки. Ведущие азиатские индексы упали на 3-5%, европейские на открытии потеряли 6-10,5%, американские - около 7%. Акции российских компаний на мировых биржах обрушились на 11-22%, больше всех потеряли в цене акции российских нефтяных компаний. На закрытии Лондонской биржи лидерами падения среди российских компаний стали "Лукойл" и "Роснефть".

Между тем сегодня цены на нефть начали понемногу отыгрывать. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent 10 марта выросла на 7,9% и достигала $33,31 за баррель. Цена нефти марки WTI поднималась на 7,5% до $33,66.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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