Завершено расследование убийства жены священника в Озаричах

Источник материала: Газета Авангард

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование убийства 42-летней жительницы городского поселка Озаричи Калинковичского района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.





Как сообщалось, женщину без признаков жизни обнаружили дома в начале октября 2019 года. На теле было много повреждений, указывающих на криминальный характер произошедшего.

Расследование нападения было на контроле руководства УСК по Гомельской области. «Следователи в тесном взаимодействии с сотрудниками милиции и экспертами за короткое время выдвинули и проверили ряд версий, провели масштабную работу по установлению лица, причастного к преступлению», — рассказала Мария Кривоногова.

По версии следствия, 1 октября 23-летний житель деревни Вязовица делал ремонт в озаричском православном храме. После работы молодой человек во время телефонного разговора поссорился со своей девушкой и выпил спиртное. «На одном из допросов он пояснил, что после ссоры решил угнать микроавтобус священнослужителя и съездить на нем к девушке», — отметили в УСК.

Вечером молодой человек пошел к дому настоятеля храма. Дверь открыла супруга священника, у нее он потребовал ключи от авто. Женщина отказала и попыталась закрыть дверь. «Обвиняемый ударил ее ножом и проник в дом. Затем он избил потерпевшую и нанес ей множество ударов ножом по различным частям тела. Забрал ключи от автомобиля, похитил $20, 1000 российских рублей и мобильный телефон за Br400», — уточнила Мария Кривоногова.

На авто молодой человек поехал по району. Заехал на молочно-товарную ферму в деревне Вязовица, наехал там на мусорный контейнер, тюк соломы и цистерну для воды. Работники фермы забрали у нетрезвого водителя ключи от автомобиля — и он скрылся.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Сотрудники ГКСЭ указали на совпадение изъятого с места происшествия следа ладони с отпечатками жителя Вязовицы. На следующий день молодого человека задержали.

Проведены неотложные следственные действия с участием задержанного. Он указал, где находится клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена в доме священнослужителя. Также к материалам дела приобщены заключения более 15 различных экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. Ранее молодой привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство.

На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение по ряду статей УК: ч.3 ст.207 (разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения); ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем); ч.3 ст.214 (угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой его применения).

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.