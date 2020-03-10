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Завершено расследование жестокого убийства жены священнослужителя в Озаричах

10.03.2020 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в Озаричах Калинковичского района.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось в октябре 2019 года. Тело 42-летней местной жительницы с многочисленными телесными повреждениями было обнаружено в собственном доме.  

Установлено, что 23-летний житель деревни Вязовица находился в поселке и проводил ремонт в православном храме. После работы молодой человек по телефону поругался со своей девушкой. После конфликта парень выпил спиртное и решил угнать автомобиль Volkswagen Transporter, который принадлежал священнослужителю, и съездить к девушке. 

Вечером молодой человек направился к дому настоятеля храма. Дверь дома открыла жена священника. Парень начал требовать у женщины ключи от автомобиля. Хозяйка дома ответила отказом и попыталась закрыть дверь.  

Обвиняемый нанес женщине удар ножом и вошел в дом. Затем избил потерпевшую и нанес ей множество ударов ножом, забрал ключи от транспортного средства, 20 долларов, 1000 российских рублей и мобильный телефон стоимостью 400 белорусских рублей.   

На угнанном автомобиле нападавший заехал на товарную ферму в деревне Вязовица, где совершил ДТП – наехал на мусорный контейнер, тюк соломы и цистерну для воды. Работники фермы стали свидетелями случившегося – они забрали у пьяного водителя ключи от автомобиля. Молодой человек скрылся. Эта информация стала известна правоохранителям.  

Завершено расследование жестокого убийства жены священнослужителя в Озаричах
Фото: СК

Следственно-оперативная группа провела осмотры по месту жительства потерпевшей и по месту обнаружения угнанного автомобиля.  

Изъятый на месте преступления след участка ладони совпал со следами ладоней парня. Его задержали.  

Были проведены неотложные следственные действия. Были обнаружены и изъяты одежда и обувь нападавшего, а также клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена на территории домовладения священнослужителя.  

К материалам дела приобщили заключения более 15 различных экспертиз. Ранее фигурант дела привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганство.  

Молодому человеку предъявлено обвинение по статьям «Разбой, совершенный с проникновением в жилище, повторно, с причинением тяжкого телесного повреждения», «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем», «Угон, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и с угрозой его применения» УК РБ.  

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.  

В конце февраля было завершено расследование уголовного дела об убийстве 19-летней девушки в Минске. Ее убили, чтобы скрыть изнасилование – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела об убийстве женщины в Озаричах Калинковичского района.   По информации Следственного комитета,...
 
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