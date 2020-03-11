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Ученые выяснили, что мужчины чувствуют запах сексуального возбуждения женщины
Источник материала: Tut.by
Мужчины способны отличить запах сексуально возбужденной женщины от ее запаха в спокойном состоянии,
Результаты были получены с помощью трех экспериментов. Исследователи собрали образцы подмышечного пота женщин, которые, занимаясь на велотренажере, просматривали документальный фильм о строительстве моста и эротический фильм «Девять песен».
При этом женщины сами оценивали испытываемое возбуждение с помощью опросника.
В первом эксперименте 24 гетеросексуальным мужчинам предоставили образы запаха 11 возбужденных и невозбужденных женщин, и первый тип запахов им показался более сексуально привлекательным.
Во втором эксперименте 32 гетеросексуальных мужчины оценивали образцы запахов шести женщин. Помимо обонятельной пробы, им нужно было оценить и уровень своего сексуального возбуждения. В первой части были воспроизведены результаты предыдущего эксперимента, а во второй выяснилось, что мужчины возбуждаются сильнее после запаха возбужденной женщины.
В ходе третьего эксперимента 35 гетеросексуальных мужчин также проходили обонятельный тест (образцы были взяты у семи женщин). После этого им показывали фотографии, на части которых были изображены «откровенно одетые женщины в провокационных позах».
Согласно опросникам, после запаха возбужденной женщины откровенно одетые женщины привлекали мужчин сильнее, чем после образцов пота, собранных в нейтральном состоянии.
«Эти исследования показывают, что мужчины чувствительны к обонятельным сигналам сексуального возбуждения, посылаемым женщинами. Исследование предполагает, что эти сигналы — вместе с соответствующими визуальными и звуковыми выражениями сексуального интереса — могут дать более сильный общий сигнал, усиливающий сексуальное влечение», — объясняет доктор Висман.
Во всех экспериментах участвовали женщины, не принимающие противозачаточные таблетки.
Это не первое исследование того, как запахи тела влияют на половое влечение.
В 2007 году была
При этом средний заработок женщин, принимавших контрацептивы, не имел пиков и был ниже, чем у танцовщиц, имевших обычный менструальный цикл.
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Мужчины способны отличить запах сексуально возбужденной женщины от ее запаха в спокойном состоянии, выяснили ученые. Более того, запах возбужденной женщины...
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