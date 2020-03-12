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Кредитки, по которым некоторое время можно не платить: собрали все предложения банков

12.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все знают, преимущество кредитной карты в том, что проценты банку нужно платить только после того, как вы что-то по ней купили. А по многим картам некоторое время после покупки и вовсе будут начислять сниженный процент. FINANCE.TUT.BY изучил предложения по кредитным картам с грейс-периодом и собрал предложения со льготной ставкой до 10% годовых.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обзор включены кредитные карты со сниженной процентной ставкой до 10% годовых в течение льготного (грейс) периода. Нас интересовали предложения для новых клиентов, не находящихся на зарплатном обслуживании в банке. В обзоре не рассматривались карты рассрочки без функции кредитной карты с грейс-периодом.

Ключевое отличие карточек с грейс-периодом от карт рассрочки — возможность совершать платежи за счет кредитных средств у любого продавца. Кредитная карта не привязывается к магазинам-партнерам, а значит воспользоваться льготными условиями можно в любом месте. В том числе, снять наличные в банкомате или в кассе.

В таблице собрана актуальная информация по кредитным картам с грейс-периодом.

Банк, кредитная карта

Ставка, максимальная сумма, срок

Справка о доходах, комиссии

Банк БелВЭБ,

Своечасовая (ОНЛАЙН)

первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года

без справки о доходах

Банк БелВЭБ,

Спраўная +

первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года

справка о доходах за 3 месяца

Беларусбанк,

Магнит

первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев

справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание

Белинвестбанк,

Всегда под рукой

первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет

справка о доходах за 3 месяца

БНБ-Банк,

Dream line

до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года

без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN)

БПС-Сбербанк,

Fun Platinum

до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года

без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц

БТА Банк,

Карта твоих возможностей

первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев

без справки о доходах до 5 тыс BYN

Идея Банк,

CREDO с грейс-периодом

до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года

без справки о доходах

Статусбанк,

СТАТУСкарта с овердрафтом

до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев

без справки о доходах до 3 тыс BYN

Технобанк,

Кредитная карта ТАЛАКА

первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год

без справки о доходах

Банк, кредитная карта

Ставка, максимальная сумма, срок; справка о доходах, комиссии

Банк БелВЭБ,

Своечасовая (ОНЛАЙН)

первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года;

без справки о доходах

Банк БелВЭБ,

Спраўная +

первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года;

справка о доходах за 3 месяца

Беларусбанк,

Магнит

первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев;

справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание

Белинвестбанк,

Всегда под рукой

первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет;

справка о доходах за 3 месяца

БНБ-Банк,

Dream line

до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года;

без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN)

БПС-Сбербанк,

Fun Platinum

до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года;

без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц

БТА Банк,

Карта твоих возможностей

первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев;

без справки о доходах до 5 тыс BYN

Идея Банк,

CREDO с грейс-периодом

до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года;

без справки о доходах

Статусбанк,

СТАТУСкарта с овердрафтом

до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев;

без справки о доходах до 3 тыс BYN

Технобанк,

Кредитная карта ТАЛАКА

первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год;

без справки о доходах

Особенности льготных кредиток

  • Грейс-ставки по кредиткам находятся в пределах 0,000001−1%. Исключение — Банк БелВЭБ, где льготные ставки равны 5% по карте «Спраўная+» и 10% по онлайн-кредитке «Своечасовая»;

  • В большинстве случаев процентная ставка составляет 12,25−28,5%. Самые высокие ставки в Технобанке (27%) и БНБ-Банке (28,5%);

  • От 20 до 60 дней — льготный период пользования кредитными деньгами. В некоторых банках льготным периодом считаются первые 20−30 дней независимо от даты платежа. В других — грейс-период меняется с учетом погашения кредита в определенную дату. Например, если сделать покупку по карте БНБ-Банка 1 марта и 25 марта, грейс-период будет действовать до 15 апреля независимо от даты покупки. В первом случае он составит 46 дней, во втором — 21 день;

  • Кредитный лимит без справки о доходах — от 3 до 12,5 тысячи рублей. Самый большой кредит без справки — в БНБ-Банке;

  • В Беларусбанке, Белинвестбанке и Банке БелВЭБ (Спраўная +) обязательное условие — справка о доходах за 3 месяца;

  • За выпуск и обслуживание карт Беларусбанка и БПС-Сбербанка взимается комиссия, остальные банки не берут дополнительных комиссий за выпуск и обслуживание карт;

  • Кредитные карты не имеют стандартного графика погашения. Все будет зависеть от того, как используется карта. Некоторые банки устанавливают минимальный процент погашения основного долга (от 2 до 10%), у других обязательны к погашению только проценты.

 
 
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FINANCE.TUT.BY изучил предложения по кредитным картам с грейс-периодом и собрал предложения со льготной ставкой до 10% годовых.
 
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