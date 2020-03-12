Кредитки, по которым некоторое время можно не платить: собрали все предложения банков

Источник материала: Tut.by

Все знают, преимущество кредитной карты в том, что проценты банку нужно платить только после того, как вы что-то по ней купили. А по многим картам некоторое время после покупки и вовсе будут начислять сниженный процент. FINANCE.TUT.BY изучил предложения по кредитным картам с грейс-периодом и собрал предложения со льготной ставкой до 10% годовых.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В обзор включены кредитные карты со сниженной процентной ставкой до 10% годовых в течение льготного (грейс) периода. Нас интересовали предложения для новых клиентов, не находящихся на зарплатном обслуживании в банке. В обзоре не рассматривались карты рассрочки без функции кредитной карты с грейс-периодом.

Ключевое отличие карточек с грейс-периодом от карт рассрочки — возможность совершать платежи за счет кредитных средств у любого продавца. Кредитная карта не привязывается к магазинам-партнерам, а значит воспользоваться льготными условиями можно в любом месте. В том числе, снять наличные в банкомате или в кассе.

В таблице собрана актуальная информация по кредитным картам с грейс-периодом.

Банк, кредитная карта Ставка, максимальная сумма, срок Справка о доходах, комиссии Банк БелВЭБ, Своечасовая (ОНЛАЙН) первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года без справки о доходах Банк БелВЭБ, Спраўная + первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года справка о доходах за 3 месяца Беларусбанк, Магнит первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание Белинвестбанк, Всегда под рукой первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет справка о доходах за 3 месяца БНБ-Банк, Dream line до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN) БПС-Сбербанк, Fun Platinum до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц БТА Банк, Карта твоих возможностей первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев без справки о доходах до 5 тыс BYN Идея Банк, CREDO с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года без справки о доходах Статусбанк, СТАТУСкарта с овердрафтом до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев без справки о доходах до 3 тыс BYN Технобанк, Кредитная карта ТАЛАКА первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год без справки о доходах

Банк, кредитная карта Ставка, максимальная сумма, срок; справка о доходах, комиссии Банк БелВЭБ, Своечасовая (ОНЛАЙН) первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года; без справки о доходах Банк БелВЭБ, Спраўная + первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года; справка о доходах за 3 месяца Беларусбанк, Магнит первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев; справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание Белинвестбанк, Всегда под рукой первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет; справка о доходах за 3 месяца БНБ-Банк, Dream line до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года; без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN) БПС-Сбербанк, Fun Platinum до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года; без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц БТА Банк, Карта твоих возможностей первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев; без справки о доходах до 5 тыс BYN Идея Банк, CREDO с грейс-периодом до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года; без справки о доходах Статусбанк, СТАТУСкарта с овердрафтом до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев; без справки о доходах до 3 тыс BYN Технобанк, Кредитная карта ТАЛАКА первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год; без справки о доходах

Особенности льготных кредиток

Грейс-ставки по кредиткам находятся в пределах 0,000001−1%. Исключение — Банк БелВЭБ , где льготные ставки равны 5% по карте «Спраўная+» и 10% по онлайн-кредитке «Своечасовая»;

В большинстве случаев процентная ставка составляет 12,25−28,5%. Самые высокие ставки в Технобанке (27%) и БНБ-Банке (28,5%);

От 20 до 60 дней — льготный период пользования кредитными деньгами. В некоторых банках льготным периодом считаются первые 20−30 дней независимо от даты платежа. В других — грейс-период меняется с учетом погашения кредита в определенную дату. Например, если сделать покупку по карте БНБ-Банка 1 марта и 25 марта, грейс-период будет действовать до 15 апреля независимо от даты покупки. В первом случае он составит 46 дней, во втором — 21 день;

Кредитный лимит без справки о доходах — от 3 до 12,5 тысячи рублей. Самый большой кредит без справки — в БНБ-Банке ;

В Беларусбанке , Белинвестбанке и Банке БелВЭБ (Спраўная +) обязательное условие — справка о доходах за 3 месяца;

За выпуск и обслуживание карт Беларусбанка и БПС-Сбербанка взимается комиссия, остальные банки не берут дополнительных комиссий за выпуск и обслуживание карт;

Кредитные карты не имеют стандартного графика погашения. Все будет зависеть от того, как используется карта. Некоторые банки устанавливают минимальный процент погашения основного долга (от 2 до 10%), у других обязательны к погашению только проценты.