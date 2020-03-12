Кредитки, по которым некоторое время можно не платить: собрали все предложения банков

Все знают, преимущество кредитной карты в том, что проценты банку нужно платить только после того, как вы что-то по ней купили. А по многим картам некоторое время после покупки и вовсе будут начислять сниженный процент. FINANCE.TUT.BY изучил предложения по кредитным картам с грейс-периодом и собрал предложения со льготной ставкой до 10% годовых.
В обзор включены кредитные карты со сниженной процентной ставкой до 10% годовых в течение льготного (грейс) периода. Нас интересовали предложения для новых клиентов, не находящихся на зарплатном обслуживании в банке. В обзоре не рассматривались карты рассрочки без функции кредитной карты с грейс-периодом.
Ключевое отличие карточек с грейс-периодом от карт рассрочки — возможность совершать платежи за счет кредитных средств у любого продавца. Кредитная карта не привязывается к магазинам-партнерам, а значит воспользоваться льготными условиями можно в любом месте. В том числе, снять наличные в банкомате или в кассе.
В таблице собрана актуальная информация по кредитным картам с грейс-периодом.
Банк, кредитная карта
Ставка, максимальная сумма, срок
Справка о доходах, комиссии
Банк БелВЭБ,
Своечасовая (ОНЛАЙН)
первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года
без справки о доходах
Банк БелВЭБ,
Спраўная +
первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года
справка о доходах за 3 месяца
Беларусбанк,
Магнит
первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев
справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание
Белинвестбанк,
Всегда под рукой
первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет
справка о доходах за 3 месяца
БНБ-Банк,
Dream line
до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года
без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN)
БПС-Сбербанк,
Fun Platinum
до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года
без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц
БТА Банк,
Карта твоих возможностей
первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев
без справки о доходах до 5 тыс BYN
Идея Банк,
CREDO с грейс-периодом
до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года
без справки о доходах
Статусбанк,
СТАТУСкарта с овердрафтом
до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев
без справки о доходах до 3 тыс BYN
Технобанк,
Кредитная карта ТАЛАКА
первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год
без справки о доходах
Банк, кредитная карта
Ставка, максимальная сумма, срок; справка о доходах, комиссии
Банк БелВЭБ,
Своечасовая (ОНЛАЙН)
первые 20 дней — 10%, далее — 12,32%; от 500 до 5 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года;
без справки о доходах
Банк БелВЭБ,
Спраўная +
первые 20 дней — 5%, далее — 12,32%; от 500 до 10 тыс BYN; 6 лет, период возобновляемости кредитной линии — 2 года;
справка о доходах за 3 месяца
Беларусбанк,
Магнит
первые 30 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 10 тыс BYN; 3 года, пользование траншем — 6 месяцев;
справка о доходах за 3 месяца; 4 BYN за выпуск карты, 1 BYN ежемесячно за обслуживание
Белинвестбанк,
Всегда под рукой
первые 20 дней — 0,0001%, далее — 12,25−12,27% в зависимости от периода задолженности по кредиту; до 20 тыс BYN; срок возобновляемости кредитной линии + 5 лет;
справка о доходах за 3 месяца
БНБ-Банк,
Dream line
до 46 дней — 0,000001%, далее — 28,5%; в пределах двукратного размера среднемесячного дохода; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 2 года;
без справки о доходах до 12,5 тыс BYN (ИП до 5 тыс BYN)
БПС-Сбербанк,
Fun Platinum
до 60 дней — 0,000001%, далее — 12,32%; до 20 тыс BYN; период возобновляемости равен сроку действия карточки — 3 года;
без справки о доходах до 5 тыс BYN; выпуск — 0,03 BYN, обслуживание — 10 BYN в месяц
БТА Банк,
Карта твоих возможностей
первые 30 дней — 0,1%, далее — 12,32%; от 500 до 9,5 тыс BYN; 12 месяцев;
без справки о доходах до 5 тыс BYN
Идея Банк,
CREDO с грейс-периодом
до 50 дней — 0,0001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN онлайн (до 1 тыс BYN в ЦБУ); до 5 лет, период возобновляемости 2 года;
без справки о доходах
Статусбанк,
СТАТУСкарта с овердрафтом
до 45 дней — 0,00001%, далее — 12,32%; до 5 тыс BYN; до 49 месяцев, период возобновляемости до 25 месяцев;
без справки о доходах до 3 тыс BYN
Технобанк,
Кредитная карта ТАЛАКА
первые 30 дней — 1%, далее — 27%; от 500 до 3 тыс BYN; 36 месяцев, пользование траншем 1 год;
без справки о доходах
Особенности льготных кредиток
Грейс-ставки по кредиткам находятся в пределах 0,000001−1%. Исключение — Банк БелВЭБ, где льготные ставки равны 5% по карте «Спраўная+» и 10% по онлайн-кредитке «Своечасовая»;
В большинстве случаев процентная ставка составляет 12,25−28,5%. Самые высокие ставки в Технобанке (27%) и БНБ-Банке (28,5%);
От 20 до 60 дней — льготный период пользования кредитными деньгами. В некоторых банках льготным периодом считаются первые 20−30 дней независимо от даты платежа. В других — грейс-период меняется с учетом погашения кредита в определенную дату. Например, если сделать покупку по карте БНБ-Банка 1 марта и 25 марта, грейс-период будет действовать до 15 апреля независимо от даты покупки. В первом случае он составит 46 дней, во втором — 21 день;
Кредитный лимит без справки о доходах — от 3 до 12,5 тысячи рублей. Самый большой кредит без справки — в БНБ-Банке;
За выпуск и обслуживание карт Беларусбанка и БПС-Сбербанка взимается комиссия, остальные банки не берут дополнительных комиссий за выпуск и обслуживание карт;
Кредитные карты не имеют стандартного графика погашения. Все будет зависеть от того, как используется карта. Некоторые банки устанавливают минимальный процент погашения основного долга (от 2 до 10%), у других обязательны к погашению только проценты.