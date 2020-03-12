Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Обвалом белорусского рубля к доллару до нового рекорда открылись тори 12 марта. Биткойн -472.89

Курс доллара рванул вверх сразу на 0,0408 BYN до 2,3549 BYN/USD и обновил абсолютный максимум. Предыдущий рекорд всего на 0,0031 BYN ниже текущего уровня. До конца торгов ещё очень много времени и у белорусского рубля есть возможность отыграть эти потери.

С начала недели курс доллара вырос на 0,1153 BYN.

Курс евро вырос на 0,0262 BYN до 2,6476 BYN/EUR. За предыдущие два дня евро подешевел на 0,0536 BYN, а с начала недели его курс подскочил на 0,1298 BYN.

Курс российского рубля рухнул на 0,0495 BYN до 3,1868 BYN/100 RUB, но за предыдущие два дня торгов он успел подорожать на 0,0735 BYN.

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