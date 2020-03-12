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В Беларуси установлен минимальный порог баллов на ЦТ-2020

12.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В белорусском Министерстве образования рассказали, с какими отметками ЦТ лучше даже не пытаться поступить в вуз.

Неудовлетворительные отметки определены в рамках постановления № 16 от 3 марта.

В Беларуси установлен минимальный порог баллов на ЦТ-2020

Документ 12 марта официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Недостаточными для поступления будут отметки в 9 баллов и ниже по предметам «Белорусский язык» и «Русский язык». Не хватит 24 и ниже баллов для филологических специальностей.

19 баллов и ниже считаются неудовлетворительными по первому профильному предмету «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».

Не хватит 24 баллов и ниже по предметам «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Если «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» являются вторыми профильными предметами, тогда не хватит отметки в 9 баллов и ниже.

4 балла и ниже недопустимы по предметам «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Невозможно будет поступить с отметками ниже 6 баллов в вузы, которые находятся в подчинении Министерства обороны, МЧС, ГПК, на военные факультеты, на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

Фото: Pixabay

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В белорусском Министерстве образования рассказали, с какими отметками ЦТ лучше даже не пытаться поступить в вуз. Неудовлетворительные отметки...
 
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