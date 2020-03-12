Источник материала: Газета Авангард

Лесхозы Гомельской области открыли сезон заготовки березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.





В прошлом году лесхозы региона заготовили более 1,7 тыс. т березового сока. «На сегодня в Гомельской области есть все необходимое, чтобы удовлетворить спрос желающих приобрести натуральный природный продукт. Реализация березового сока будет проходить по традиционной схеме. Предусмотрена продажа сока как в местах его заготовки в каждом из районов, так и на складах», — рассказали в Гомельском ГПЛХО. Средняя цена 1 л березового сока на лесосеке — Br0,14, на складе продавца — Br0,21.

Во всех лесхозах и лесничествах области (кроме Ветковского и Наровлянского спецлесхозов) планируется реализовывать заготовленный сок населению в тару покупателя.

Идет заготовка березового сока в крупных объемах для предприятий-переработчиков. С начала сокодвижения Гомельским ГПЛХО реализовано более 15,4 т березового сока, в том числе 2,8 т населению и 12,6 т — ОАО «Туровщина». Планируются поставки сока на Ельский консервный завод, ОАО «Туровщина», ОАО «Савушкин продукт» и СООО «Оазис групп».

Жители региона могут заготовить сок и самостоятельно без затрат. Для этого нужно оставить заявку в ближайшем лесничестве. Специалисты укажут деревья, на которых можно производить подсочку, проведут инструктаж по соблюдению правил заготовки и требований пожарной безопасности в лесу.

В ГПЛХО подчеркнули, что сокодвижение прекращается после распускания почек на деревьях, и указали на неукоснительное соблюдение сроков и правил заготовки и подсочки. В этот период будут проведены дополнительные рейды по выявлению нарушений, также фиксировать неправомерные действия желающих заготовить сок вне правил будут фотоловушки.

В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали, что сбор или заготовка древесного сока на территории, где это запрещено или предусмотрено только при получении разрешительного документа, влекут предупреждение или до 20 базовых величин штрафа (БВ составляет Br27), на индивидуального предпринимателя — до 100 БВ, а на юридическое — до 500 БВ.