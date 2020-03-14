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Как вернуть билеты из-за коронавируса? Новые правила авиакомпаний

14.03.2020 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авиакомпании вводят новые правила по возврату и перебронированию билетов на новые рейсы в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19.

Как вернуть билеты из-за коронавируса? Новые правила авиакомпаний
Белорусов по понятным причинам в первую очередь интересует "Белавиа". Компания сообщила:

В связи со сложившейся ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса и введением карантина в ряде стран, и, как следствие, большим количеством отмен рейсов, осуществить возврат или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года.

Обратиться в службу поддержки авиакомпании по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз
 
 
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Авиакомпании вводят новые правила по возврату и перебронированию билетов на новые рейсы в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19.
 
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