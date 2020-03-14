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Меры борьбы с коронавирусом усилены в Беларуси
14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусом, из них только семь – завозные. Все пациенты находятся в инфекционных больницах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Защитный костюм, маска, очки и перчатки – теперь работники минского автопарка обрабатывают транспорт только так. В руках аэрозольный баллон, специальный раствор наносят на все поручни и сиденья. А после приступают к мытью пола с помощью антисептика.
«Специальный раствор – разбавляется в двойной концентрации, усиленный, он избавляет салон автобуса от бактерий и различных инфекций», – рассказал начальник гаража автопарка №4 предприятия «Минсктранс» Алексей Абрамов.
Так в Минске обрабатывают весь общественный транспорт ежедневно, как только техника возвращается с линии. Мера хоть и затратная, но главное – не допустить распространения коронавируса.
Пандемия внесла коррективы и в работу авиакомпаний. Белорусский перевозчик отменил до середины апреля все рейсы в Рим и Милан. Сократил и число полетов в Израиль до конца марта.
«Пассажиры, которые покупали билеты на данные рейсы, могут обратиться в авиакомпанию «Белавиа», и мы вернем полную стоимость билета или обменяем на другую дату», – сообщила начальник отдела рекламы и коммуникаций белорусской авиакомпании Ольга Герасенко.
Теперь сотрудники скорой помощи сразу спрашивают на вызове, был ли больной за рубежом.
А Минкульт и Минздрав рекомендуют временно отменить массовые мероприятия по всей стране.
Профилактические меры принимают в школах и детсадах. В общественных заведениях, кроме мыла, антисептики. Впрочем, паники нет. На улицах Минска как обычно многолюдно. Но многие задумались о мерах предосторожности.
В соцсетях распространяются фейки – якобы в Беларуси есть первые смертельные случаи. Минздрав официально заявил: это слухи, пациенты с коронавирусной инфекцией живы, их состояние удовлетворительное. Трое уже выписаны домой, они полностью выздоровели.
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Минкульт и Минздрав рекомендуют временно отменить массовые мероприятия по всей стране.
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