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Меры борьбы с коронавирусом усилены в Беларуси

14.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусом, из них только семь – завозные. Все пациенты находятся в инфекционных больницах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Защитный костюм, маска, очки и перчатки – теперь работники минского автопарка обрабатывают транспорт только так. В руках аэрозольный баллон, специальный раствор наносят на все поручни и сиденья. А после приступают к мытью пола с помощью антисептика.

«Специальный раствор – разбавляется в двойной концентрации, усиленный, он избавляет салон автобуса от бактерий и различных инфекций», – рассказал начальник гаража автопарка №4 предприятия «Минсктранс» Алексей Абрамов.

Так в Минске обрабатывают весь общественный транспорт ежедневно, как только техника возвращается с линии. Мера хоть и затратная, но главное – не допустить распространения коронавируса.

Пандемия внесла коррективы и в работу авиакомпаний. Белорусский перевозчик отменил до середины апреля все рейсы в Рим и Милан. Сократил и число полетов в Израиль до конца марта.

«Пассажиры, которые покупали билеты на данные рейсы, могут обратиться в авиакомпанию «Белавиа», и мы вернем полную стоимость билета или обменяем на другую дату», – сообщила начальник отдела рекламы и коммуникаций белорусской авиакомпании Ольга Герасенко.

Теперь сотрудники скорой помощи сразу спрашивают на вызове, был ли больной за рубежом.

А Минкульт и Минздрав рекомендуют временно отменить массовые мероприятия по всей стране.

«Чтобы организовывать эти мероприятия, необходимо проводить целый комплекс мер, которые направлены на минимизацию контактов спортивных команд, лиц, которые приезжают из-за рубежа», – пояснила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан.

Профилактические меры принимают в школах и детсадах. В общественных заведениях, кроме мыла, антисептики. Впрочем, паники нет. На улицах Минска как обычно многолюдно. Но многие задумались о мерах предосторожности.

«Иммунитет хороший надо иметь, закаляться, здоровый образ жизни вести», «Средства гигиены, и больше ничего», – рассуждают горожане.

В соцсетях распространяются фейки – якобы в Беларуси есть первые смертельные случаи. Минздрав официально заявил: это слухи, пациенты с коронавирусной инфекцией живы, их состояние удовлетворительное. Трое уже выписаны домой, они полностью выздоровели.



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Теги: Минск
 
 
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Минкульт и Минздрав рекомендуют временно отменить массовые мероприятия по всей стране.
 
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