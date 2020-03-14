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В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека

14.03.2020 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека. 

Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за рулём Audi A6 двигался по улице Тимошенко. В какой-то момент иномарка сбила 41-летнего пешехода. От полученных травм он погиб на месте. 

В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека
Фото: Следственный комитет 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы. В выдыхаемом воздухе водителя содержалось 1,82 промилле алкоголя. 

Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19. 

На прошлой неделе в Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика.

Ребёнок шёл по пешеходному переходу – подробности здесь

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека.  Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за...
 
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