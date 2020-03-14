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В Минске на улице Тимошенко Audi насмерть сбила человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека.
Как
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК РБ. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы. В выдыхаемом воздухе водителя содержалось 1,82 промилле алкоголя.
Если вам что-либо известно о данном ДТП, сообщите об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.
На прошлой неделе в Гомеле такси сбило 11-летнего мальчика.
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Новости Беларуси. 13 марта примерно в 21:45 в Минске произошёл наезд на шедшего вдоль проезжей части человека. Как сообщает Следственный комитет, 37-летний мужчина за...
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