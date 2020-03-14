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«Белавиа» из-за вспышки коронавируса приостанавливает полеты в Украину, Польшу и Кипр
14.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:
— Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) – с 17 по 31 марта 2020 года.
— Кипр (Ларнака) — с 15 – 30 марта 2020 года.
— Польша (Варшава) – 15-27 марта 2020 года.
Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года, такая информация размещена на официальном
Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. Все билета в системе, поэтому обратиться можно и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета.
– Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз, – говорится на сайте авиакомпании.
В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.
К слову, с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно
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В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение...
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