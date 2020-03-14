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«Белавиа» из-за вспышки коронавируса приостанавливает полеты в Украину, Польшу и Кипр

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Белавиа» из-за вспышки коронавируса приостанавливает полеты в Украину, Польшу и Кипр

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов по следующим маршрутам:

— Украина (Киев, Львов, Одесса, Харьков) – с 17 по 31 марта 2020 года.

— Кипр (Ларнака) — с 15 – 30 марта 2020 года.

— Польша (Варшава) – 15-27 марта 2020 года.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года, такая информация размещена на официальном сайте авиакомпании.

Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года. Все билета в системе, поэтому обратиться можно и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. 

– Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз,  – говорится на сайте авиакомпании.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) – возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.

К слову, с 12 марта по 2 апреля 2020 года включительно авиакомпания «Белавиа»  приостановила выполнение рейсов по маршруту Минск-Милан-Минск. Это связано с постановлением правительства Италии о запрете на въезд/выезд 15 провинций в рамках борьбы со вспышкой короновируса.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Минск
 
 
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