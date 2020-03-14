«Не воспринимайте нас в штыки, мы за вас». К активисту пришли с социальным расследованием





Валерий Рябцев





Елена Капцевич после того, как привлекла Рябцева к административной ответственности за участие в акциях против интеграции. Напомним, что запрос о проведении такой проверки направила в администрацию школы судья суда Заводского района г. Минска после того, как привлекла Рябцева к административной ответственности за участие в акциях против интеграции.





Представляли администрацию школы три человека. Они вручили Валерию Рябцеву уведомление, согласно которому «состоится посещение несовершеннолетнего [ребенка Рябцева — прим.] в рамках социального расследования, в соответствии с п.12 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года №22 О признании детей находящимся в социально опасном положении”.





“Среди критериев этого Постановления [применительно к родителю, в отношении которого проводится проверка — прим.] указаны статьи 9.1 (Умышленое причинение телесного повреждения), 17.1 (Мелкое хулиганство), 17.3 (Распитие алкогольных напитков ) КоАП и др. Однако ни по одному из этих критериев я не попадаю”, — отметил активист.









Администрация школы с этим согласна:





“Они сказали: мы против вас ничего не имеем, — вспоминает Валерий Рябцев. — Жилище удовлетворительное, все убрано. «Не воспринимайте нас в штыки, мы за вас». Я говорю, что понимаю: на нынешнем этапе вы за меня, а потом в конце концов вы будете против меня, если будет так приказано".





Представительницы администрации сослались на "какую-то административную инструкцию, согласно с которой им необходимо ходить". Рябцев в свою очередь сослался на Международный пакт о гражданских и политических правах, где указано право на свободу мирных собраний, а также подчеркнул, что международное законодательство имеет приоритет над национальным.





"А значит, участвуя в акциях против интеграции, я ничего не нарушал", — подчеркнул активист.





Также Валерий Рябцев узнал, что документы, составленные посетившей его администрацией школы, "будут направлены дальше и в конце концов администрация района будет решать, ставить ли нас на СОП".



