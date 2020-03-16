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На территории налоговой инспекции в Осиповичах обнаружили снаряд времен ВОВ

16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

12. 03. 2020 г. в 16-17 поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ на территории инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району в г. Осиповичи Могилевской области по ул. Парковой, 1а. Сотрудниками милиции из здания инспекции по налогам и сборам эвакуированы 25 человек. В 17-18 группой разминирования боеприпас изъят для уничтожения.

 
 
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12. 03. 2020 г. в 16-17 поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ на территории инспекции Министерства по налогам и сборам по...
 
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