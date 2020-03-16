15 марта на территории Брестской области зарегистрировано сразу 5 пожаров

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 15.03.2020 по 06-00 16.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Ганцевичском , Ивацевичском , Лунинецком и Пинском районах). Спасено 2 человека, травмирован 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения.





15.03.2020 г., 12-27. В д. Начь Ганцевичского района на ул. Первомайской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1955 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 12-54. В д. Долгая Ивацевичского района в пер. Колхозном произошел пожар в деревянном навесе, принадлежащем пенсионерке 1940 г.р. Огнем уничтожены кровля и 300 кг сена. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 18-59. В д. Клетная Пинского района на ул. Центральной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1966 г.р. Огнем повреждены перекрытие, стена, внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 20-18. В д. Бояры Пинского района на ул. Центральной произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1948 г.р. Огнем повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 20-20. В д. Дворец Лунинецкого района на ул. Косовой произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем пенсионерке 1934 г.р. Огнем повреждены пол, стул и одежда. Старшим инженером Лунинецкого РОЧС Николаевичем М.Ф. (проезжал мимо) спасены хозяйка дома (не пострадала) и ее сын 1962 г.р., который с ожогами госпитализирован. Подразделения МЧС для ликвидации пожара не привлекались. Причина пожара устанавливается.