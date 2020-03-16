ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

15 марта на территории Брестской области зарегистрировано сразу 5 пожаров

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

C 06-00 15.03.2020 по 06-00 16.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Ганцевичском, Ивацевичском, Лунинецком и Пинском районах). Спасено 2 человека, травмирован 1 человек, уничтожено 1 строение, повреждено 2 строения.

15 марта на территории Брестской области зарегистрировано сразу 5 пожаров

15.03.2020 г., 12-27. В д. Начь Ганцевичского района на ул. Первомайской произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1955 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены перекрытие, имущество. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 12-54. В д. Долгая Ивацевичского района в пер. Колхозном произошел пожар в деревянном навесе, принадлежащем пенсионерке 1940 г.р. Огнем уничтожены кровля и 300 кг сена. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 18-59. В д. Клетная Пинского района на ул. Центральной произошел пожар в жилом деревянном доме, принадлежащем гр-ну 1966 г.р. Огнем повреждены перекрытие, стена, внутренняя отделка. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 20-18. В д. Бояры Пинского района на ул. Центральной произошел пожар в хозяйственном строении, принадлежащем пенсионеру 1948 г.р. Огнем повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

15.03.2020 г., 20-20. В д. Дворец Лунинецкого района на ул. Косовой произошел пожар в жилом кирпичном доме, принадлежащем пенсионерке 1934 г.р. Огнем повреждены пол, стул и одежда. Старшим инженером Лунинецкого РОЧС Николаевичем М.Ф. (проезжал мимо) спасены хозяйка дома (не пострадала) и ее сын 1962 г.р., который с ожогами госпитализирован. Подразделения МЧС для ликвидации пожара не привлекались. Причина пожара устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  C 06-00 15.03.2020 по 06-00 16.03.2020 на территории Брестской области зарегистрировано 5 пожаров (в Ганцевичском, Ивацевичском, Лунинецком и Пинском районах). Спасено 2...
 
Новости дня
Новости разные
 
Документы об ипотеке могут принять до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика