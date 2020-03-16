Российское ТВ о карантинных мерах: «В ближайшую неделю закроется граница с Беларусью»

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей» сообщил : «Принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью». Официальных подтверждений на этот счет пока не обнаружено. Сегодня Россия остается последней страной из наших соседей, которая не закрыла сообщение с нашей страной.





«Украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус , то в Россию их после этого пускать рискованно. Так что закрываемся», — резюмировал Дмитрий Киселев.

В своем выступлении гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» не сказал, откуда у него информация о закрытии белорусской границы. Соответствующих заявлений официальных лиц пока не было слышно. Телеведущий объяснил свое решение о закрытии границы с нашей страной противокарантинными мерами.

Вчера премьеры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по инициативе российской стороны общались по телефону на тему грузоперевозок и транзита людей в условиях распространения коронавируса . Мишустин рассказал о новых мерах, которые будут приняты в РФ, писало агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусское правительство . Какие это меры — не сообщалось.