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Российское ТВ о карантинных мерах: «В ближайшую неделю закроется граница с Беларусью»
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей»
«Украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят
В своем выступлении гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» не сказал, откуда у него информация о закрытии белорусской границы. Соответствующих заявлений официальных лиц пока не было слышно. Телеведущий объяснил свое решение о закрытии границы с нашей страной противокарантинными мерами.
Вчера премьеры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по инициативе российской стороны общались по телефону на тему грузоперевозок и транзита людей в условиях распространения
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Вчера телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей» сообщил: «Принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В...
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