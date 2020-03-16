ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российское ТВ о карантинных мерах: «В ближайшую неделю закроется граница с Беларусью»

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей» сообщил«Принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В ближайшую неделю по соображениям карантина закроется даже граница с Беларусью». Официальных подтверждений на этот счет пока не обнаружено. Сегодня Россия остается последней страной из наших соседей, которая не закрыла сообщение с нашей страной.

Российское ТВ о карантинных мерах: «В ближайшую неделю закроется граница с Беларусью»

«Украинские заробитчане возвращаются на Пасху домой как из Европы, так и из России. Когда они у себя дома перемешаются и подхватят коронавирус, то в Россию их после этого пускать рискованно. Так что закрываемся», — резюмировал Дмитрий Киселев.

В своем выступлении гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» не сказал, откуда у него информация о закрытии белорусской границы. Соответствующих заявлений официальных лиц пока не было слышно. Телеведущий объяснил свое решение о закрытии границы с нашей страной противокарантинными мерами.

Вчера премьеры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин по инициативе российской стороны общались по телефону на тему грузоперевозок и транзита людей в условиях распространения коронавируса. Мишустин рассказал о новых мерах, которые будут приняты в РФ, писало агентство БЕЛТА со ссылкой на белорусское правительство. Какие это меры — не сообщалось.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Вчера телеведущий Дмитрий Киселев в эфире «Вестей» сообщил: «Принято решение прекратить железнодорожное сообщение с Латвией, а также с Украиной и Молдовой. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Документы об ипотеке могут принять до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика