"Прокачка нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" была начата на выходных, в ближайшее время нефть начнет поступать в нефтепровод "Броды-Мозырь", - сказал Тищенко.





Он также сообщил, что "танкер с 80 тыс. тонн нефти Urals из Новороссийска в воскресенье прибыл в порт Одессы".





Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска, ожидается еще 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы.





Ранее сообщалось, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.





Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через "Одесса-Броды" осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал поставки 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.





Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских нефтяных компаний.





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров в среду в Москве с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что республика будет ежемесячно закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных РФ источников даже в случае достижения договоренностей с крупными российскими НК о возобновлении поставок нефти в страну, которые отсутствуют с начала этого года из-разногласий в цене поставок.





Концерн "Белнефтехим" ожидает, что в марте суммарный объем поставок танкерной нефти в Беларусь составит около 570 тыс. тонн, в том числе 320 тыс. тонн - через Клайпеду, 250 тыс. тонн - через Одессу.