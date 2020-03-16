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"Белнефтехим": формат работы по поставкам нефти из США прорабатывается
16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Формат работы по поставкам в Беларусь американской нефти прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о перспективах поставок в Беларусь нефти из США, Александр Тищенко отметил, что такая возможность не исключается и работа в данном направлении ведется. "Формат прорабатывается", - сказал он. По словам пресс-секретаря концерна, речь идет о формировании переговорных позиций.
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Формат работы по поставкам в Беларусь американской нефти прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр...
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