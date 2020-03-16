"Белнефтехим": формат работы по поставкам нефти из США прорабатывается

Источник материала: Виртуальный Брест

Формат работы по поставкам в Беларусь американской нефти прорабатывается. Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.





Отвечая на вопрос о перспективах поставок в Беларусь нефти из США, Александр Тищенко отметил, что такая возможность не исключается и работа в данном направлении ведется. "Формат прорабатывается", - сказал он. По словам пресс-секретаря концерна, речь идет о формировании переговорных позиций.