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Автомобиль скорой на маячках попал в ДТП на практически пустом перекрёстке в Бресте

16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло 14 марта 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Московская и Гродненская (Стафеева).

Автомобиль скорой на маячках попал в ДТП на практически пустом перекрёстке в Бресте

Любопытно, что у водителя спецавтомобиля было время и место сманеврировать, и "уйти" от столкновения, но он не стал этого делать. Возможно, побоялся, что уйдёт юзом в занос, и тогда последствия могут быть ещё печальнее, а так - только лёгкое касание.

видео - Элнет Интернет-провайдер

 
Теги: Брест
 
 
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  ДТП произошло 14 марта 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Московская и Гродненская (Стафеева). Любопытно, что у водителя спецавтомобиля было время и место...
 
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