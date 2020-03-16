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Автомобиль скорой на маячках попал в ДТП на практически пустом перекрёстке в Бресте
16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 14 марта 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Московская и Гродненская (Стафеева).
Любопытно, что у водителя спецавтомобиля было время и место сманеврировать, и "уйти" от столкновения, но он не стал этого делать. Возможно, побоялся, что уйдёт юзом в занос, и тогда последствия могут быть ещё печальнее, а так - только лёгкое касание.
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ДТП произошло 14 марта 2020 года в Бресте на перекрёстке ул. Московская и Гродненская (Стафеева). Любопытно, что у водителя спецавтомобиля было время и место...
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