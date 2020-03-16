Китайские ученые: новый коронавирус не передается от беременных матерей новорожденным

Источник материала: Tut.by

Китайские исследователи сообщили в журнале Frontiers in Pediatrics , что COVID-2019 не передается от беременных к новорожденным при рождении. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!



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Это уже второе исследование в Китае за последний месяц, которое должно подтвердить, что матери, получившие COVID-19 во время беременности, не заражают своих детей.

Все четыре матери, отраженные в текущем исследовании, родили в Уханьской больнице. Ни у одного из детей не было каких-либо серьезных симптомов, связанных с COVID-19, таких как лихорадка или кашель, хотя все они были изначально изолированы в отделениях интенсивной терапии новорожденных и получали кормление.

Трое из четырех детей дали отрицательный результат на респираторную инфекцию после мазка из горла (мать четвертого ребенка отклонила разрешение на тестирование).

У одного новорожденного в течение трех дней была небольшая проблема с дыханием, которую лечили неинвазивной механической вентиляцией. У двух детей, в том числе с респираторным заболеванием, появилась сыпь на теле, которая в конечном итоге исчезла сама по себе.

Пока невозможно сделать вывод, есть ли связь между этими медицинскими проблемами и COVID-19. Так, один из авторов сообщил, что «мы не уверены, что сыпь была вызвана материнской инфекцией COVID-19».

Все четверо младенцев остаются здоровыми, а их матери также полностью выздоровели.

В предыдущем исследовании с участием девяти беременных матерей, инфицированных COVID-19, исследователи также не обнаружили никаких доказательств, что вирусная инфекция может передаваться ребенку. Все девять родили посредством кесарева сечения.

Три из четырех беременностей в текущем исследовании также завершены при помощи кесарева сечения. Однако ребенок, рожденный естественным путем, тоже был в норме. Так что ученые изучат этот вопрос в дальнейшем — есть ли реальная угроза младенцу при естественных родах.

Во время предыдущих вспышек других типов коронавирусов ученые также не обнаружили никаких признаков вирусной передачи от матери к ребенку, но SARS и MERS были связаны с «критическим заболеванием матери, самопроизвольным абортом или даже материнской смертью».

Авторы заявили, что необходимы дальнейшие исследования других аспектов потенциальной инфекции COVID-19 у новорожденных и детей. Например, чувствительность текущего диагностического теста для обнаружения вируса составляет около 71%, поэтому они предлагают оценить его надежность у детей.

С этой целью исследователи собирают дополнительные образцы у новорожденных, в том числе плаценту, амниотическую жидкость, кровь новорожденных и желудочный сок, для выявления возможных рецепторов вируса.