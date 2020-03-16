Два вопиющих случая нарушения ПДД водителями в Бресте (один из них такси)

Источник материала: Виртуальный Брест

Публикуем данные материалы не из-за желания кого-либо наказать. Только чтобы предупредить водителей - и такое возможно. Хотя и кажется невероятным.





Первый случай - на перекрёстке Пионерской и Московской, водитель такси с правого ряда повернул налево. Да, и так бывает:

Ну тут он хотя бы никому не помешал, и не создал аварийную обстановку, некоторые водители готовы относиться к такому снисходительно. А как вам это:

Это ул. Московская, разворот на Гродненской.

Комментарий автора: - Ауди была в шаге от ДТП, на видео не так видно, кажется что он дальше, на самом деле очень близко. Максимум полметра