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Два вопиющих случая нарушения ПДД водителями в Бресте (один из них такси)
16.03.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Публикуем данные материалы не из-за желания кого-либо наказать. Только чтобы предупредить водителей - и такое возможно. Хотя и кажется невероятным.
Первый случай - на перекрёстке Пионерской и Московской, водитель такси с правого ряда повернул налево. Да, и так бывает:
Ну тут он хотя бы никому не помешал, и не создал аварийную обстановку, некоторые водители готовы относиться к такому снисходительно. А как вам это:
Это ул. Московская, разворот на Гродненской.
Комментарий автора: - Ауди была в шаге от ДТП, на видео не так видно, кажется что он дальше, на самом деле очень близко. Максимум полметра
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