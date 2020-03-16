ТУРНИР ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

Доброй традицией в спортивной жизни Смолевиччины стало проведение турнира по мини-футболу памяти Романа Александровича Сарговца. Традиции не принято нарушать, поэтому не так давно на стадионе «Октябрьский» прошел уже 24-й турнир.

Уроженец Плисы, Роман Сарговец, со школьной скамьи начал заниматься футболом, играл в составе различных команд, его игрой восхищались… Но в январе 1995 года, спасая свою семью во время пожара, Роман Александрович погиб. В память об этом светлом человеке, надежном товарище, замечательном спортсмене было принято решение проводить ежегодный турнир по мини-футболу.

Участников турнира приветствовал организатор и идейный вдохновитель турнира – старший администратор физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Октябрьский Олег Конопелько. Также в организации и проведении мероприятия активное участие принимал Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района.

В турнире приняли участие четыре команды: «Жодино», «Спектр» (Смолевичи), «Ураган» (Плиса), «Бодрость» (Плиса).

В результате напряженной борьбы победу одержала команда «Жодино», призеры турнира – «Бодрость» и «Спектр».

Директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Сергей Лущик, Олег Конопелько и Виталий Сарговец (брат Романа Сарговца) вручили победителям грамоты и кубки и поблагодарили за красивую игру.

Также были отмечены лучшие игроки: » Жодино» – Александр Процкий, «Спектр»– Вадим Богданов, «Бодрость»– Владимир Жаховский, «Ураган» – Владимир Смольский.

Лидия СУДНИКОВИЧ.







