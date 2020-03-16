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Печальное зрелище: посмотрите, как заброшенные прототипы ГАЗ «погибают» в старом ангаре
Источник материала: Tut.by
У Горьковского автозавода имеется собственный музей, в котором собраны исторически значимые модели. Однако, как оказалось, десяток ценных опытных автомобилей с 2000-х годов пылится в одном из старых ангаров управления конструкторских и экспериментальных работ. Фотографии заброшенных прототипов из секретного ангара разместил в Сети пользователь «Яндекс.Дзена» под ником
На фотографиях можно увидеть практически готовый к производству в 2005—2006 годах ГАЗ-3106 II. По многим параметрам этот среднеразмерный «мостовой» внедорожник на полностью пружинной подвеске интереснее современного «Патриота».
Слева виден полноприводный пикап ГАЗ-2308 «Атаман», который впервые был показан в 1996 году. Пятиметровый внедорожник построен на оригинальной раме с кабиной от «Газона» с неразрезными мостами и раздаточной коробкой от будущей «Газели 4×4».
Этот седан — последняя попытка завода создать современный легковой автомобиль собственными силами. Заднеприводный ГАЗ-3115 с бензиновым мотором ЗМЗ-405 по размерам получился ближе к современным BMW 3-Series, Mercedes C-class и более демократичным автомобилям D-класса вроде «Пассата». В отличие от условно серийной «Волги» 3111, новая 3115 получила заднюю пружинную подвеску.
Концепт-кар ГАЗ-3106 «Атаман-2» с диким биодизайном многие еще помнят по автомобильным выставкам 1999−2000 годов. По сути, ходовой макет на укороченном шасси экспериментального пикапа «Атаман» создала американская компания Venture Industries. Неизвестно, сколько стоило изготовление и переправка за океан концепта «Атаман-2», но за подобный макет седана 3111 отдали около 1 миллиона долларов.
Еще один интересный «рамник» на шасси «Атамана», на этот раз выполненный в модном для конца 90-х ретростиле — «Комбат» в версии 2001 года, окрашенный в светло-синий металлик и получивший индекс ГАЗ-3120. Компактный трехдверный внедорожник с пластиковыми кузовными панелями по размерам почти идентичен современным Jeep Wrangler.
В сочетании с узнаваемым дизайном, умело подражающим легендарному ГАЗ-69, более современным, чем у УАЗов, шасси и турбодизелем, этот внедорожник мог стать легендой оффроуда среди современных российских джиперов. В 2004 году газовские дизайнеры построили новую версию ГАЗ-3120 «Комбат» с доработанным шасси и более современным кузовом, выполненным по той же технологии с пластиковыми панелями, а также интерьером, унифицированным с прототипами ГАЗ-3106 II 2−3 серии.
ГАЗ- 2332 «CityVan» — концептуальный «каблук» на базе еще выпускавшейся тогда «Волги». В целом идея создания автомобиля размером с Ford Transit Connect, то есть крупнее малышей Peugeot Partner или Renault Kangoo, но по грузоподъемности на ступеньку ниже «Соболя», была более чем логичной. Именно такой автомобиль мог стать локомотивом продаж ГАЗа.
И, наверное, самый несуразный и одновременно впечатляющий автомобиль в этом ангаре — ГАЗ-3221 2006 года, более известный как «Тигр-2». Дизайн крупного и тяжелого внедорожника недвусмысленно намекает на возможность бронирования. И это правда: конструкторы задумывали 3221 как замену первому «Тигру», известному своей огромной массой (6 и более тонн!). Новый 3,5-тонный внедорожник размером с популярный в те годы Hummer H2 мог похвастать независимой подвеской «по кругу», бортовыми редукторами и дорожным просветом 36 см, огромными колесами с шинами размером 275/80R20 и 190-сильным 6-цилиндровым турбодизелем австрийской компании Steyr.
По информации автора канала, эти уникальные прототипы сейчас представляют собой печальное зрелище: они покрыты толстым слоем пыли и стоят на спущенных колесах.
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Экспериментальные автомобили покрыты толстым слоем пыли и стоят на спущенных колесах.
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