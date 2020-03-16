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В России уже почти сотня зараженных - за сутки рост на треть!

16.03.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В России уже 93 случая коронавируса. За сутки их стало больше на треть

Как передает Свобода, число инфицированных новым коронавирусом в России достигло 93-х. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне, по официальным данным, в России было 63 случая инфекции. Таким образом, за сутки число людей с коронавирусом увеличилось на 30, почти в полтора раза. Это самый большой скачок с начала эпидемии.


По официальным данным, на утро понедельника в Беларуси было зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом, по соотношению к количеству населения это гораздо больше чем в России!
 
 
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В России уже 93 случая коронавируса. За сутки их стало больше на треть
 
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