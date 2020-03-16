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В результате наезда женщина погибла на месте. ГАИ ищет очевидцев

16.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В рамках рассмотрения уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человек, ОГАИ Слуцкого РОВД устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 6 марта этого года.

В ходе расследования установлено, что водитель автомобиля Peugeot 5008 не позднее 20:21 на 1-м км трассы Н-9482 «Омговичи-Гутница-Красная» двигался со стороны д. Омговичи и вблизи д. Васильково Слуцкого района совершил наезд на пешехода. Женщина находилась на проезжей части вне пешеходного перехода и в результате полученных травм скончалась на месте происшествия.

Если вам что-то известно о данном ДТП, вы стали очевидцами или имеете записи видеорегистраторов, просьба сообщить об этом по телефонам: +375(33)662-13-56 или 102.


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В рамках рассмотрения уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человек, ОГАИ Слуцкого РОВД устанавливает очевидцев...
 
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