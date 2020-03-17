Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

Источник материала: Виртуальный Брест

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится на официальной странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.





Рейсы с 18 по 24 марта планирует пустить фирма Teambus Travel. Они будут выполнятся, если соберется достаточное количество желающих, отметили в министерстве.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить свои данные (имя и фамилию в латинском написании согласно паспорту, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования "Брест" или "Гродно" на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме "Выезд в Беларусь".

Предполагаемое время отправления из Варшавы - 12.00. Автобусы будут отправляться от Дворца культуры и науки.