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Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

17.03.2020 08:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится на официальной странице МИД в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Из Варшавы планируют пустить дополнительные автобусы до Бреста и Гродно

Рейсы с 18 по 24 марта планирует пустить фирма Teambus Travel. Они будут выполнятся, если соберется достаточное количество желающих, отметили в министерстве.

Чтобы попасть на эти рейсы, необходимо направить свои данные (имя и фамилию в латинском написании согласно паспорту, контактный номер телефона) с указанием конечного пункта следования "Брест" или "Гродно" на электронный адрес консульского отдела poland.consul@mfa.gov.by с пометкой в теме "Выезд в Беларусь".

Предполагаемое время отправления из Варшавы - 12.00. Автобусы будут отправляться от Дворца культуры и науки.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  Консульский отдел посольства Беларуси в Польше прорабатывает возможность организации дополнительных автобусов из Варшавы до Бреста и Гродно. Об этом говорится...
 
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