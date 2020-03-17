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За ответственное потребление

17.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Под таким девизом проходит в этом году Всемирный день защиты прав потребителей. Выбор тематики не случаен. Все мы потребители. К сожалению, мало кто из нас задумывается, насколько рационально потребляем мы тот или иной продукт, что порождает определенные проблемы.

По шею в пластике

Проблема первая – экономическая. Да, мы разучились экономить. По официальным данным, треть производимого ежегодно продовольствия (а это примерно 1,3 млрд т в мире)  не применяется по назначению или расходуется впустую. В конечном счете продукция, на изготовление которой были потрачены немалые ресурсы, оказывается в мусорных контейнерах.  Непозволительная расточительность, не правда ли?

Проблема вторая – экологическая. Взять, к примеру, пластик. Представьте, только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за предыдущее столетие. Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, различные емкости — самые распространенные виды пластикового мусора, который мы «производим» каждый день. Ежеминутно в мире продаётся около 1 млн пластиковых бутылок. По статистике, лишь пять процентов от этого объема перерабатывается и используется повторно. Что происходит с остальными? Притаившись где-то в земле или воде, они медленно разлагаются, порождая ещё одну проблему – здоровьесбережения.

– Полимеры разлагаются около двух сотен лет. Изделия из полипропилена и других видов пищевого и непищевого пластика – гораздо дольше. Срок их полного разложения в почве составляет не менее 500 лет. Срок разложения в воде увеличивается во много раз и даже точно неизвестен. Во время разложения из пластика в окружающую среду выделяются токсические вещества, отравляющие почву и воду, – стирол, формальдегид, фенол, хлорпрен, уретан и другие. Через грунтовые воды токсины просачиваются к ближайшим источникам воды. В результате получается, что те же самые отходы, которые мы выбрасываем,  вместе с едой или водой возвращаются к нам назад на обеденный стол, – рассказывает инженер по охране окружающей  среды КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ»  Сергей Шевчук.

В 2019 году КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» отгрузило предприятиям-переработчикам области  240,6 т полимерных отходов, ещё 180 т ждёт своего часа на полигонах, а мы каждый день поставляем новые партии. На территории Кобринского района переработкой пластика занимаются только 3 предприятия – ООО «Экологические идеи», ООО «Поликат» и ЧПТУП «ПолиВЕК». 

Экологи утверждают: если к 2050 году население мира вырастет до 9,6 млрд человек, то для поддержания нынешнего образа жизни ему потребуется эквивалент почти трех планет. Только переход к рациональным моделям потребления и производства, что является одной из целей устойчивого развития, принятых государствами – членами Организации Объединённых Наций в 2015 году и направленных на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты, сможет замедлить негативные тенденции.

Потребляем с умом

– Сегодня потребление и производство направлено на то, чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами», наращивая выгоду от экономической деятельности за счет сокращения объема использования ресурсов, эффективного управления способами утилизации загрязняющих веществ, поощрения переработки и уменьшения отходов при одновременном повышении качества жизни, – рассказывает начальник отдела торговли и услуг Кобринского районного исполнительного комитета Татьяна Головнёва.

За ответственное потребление

В 2019 году на государственном уровне разработан ряд документов, координирующих действия производителей и потребителей. Их требования направлены на сокращение использования в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды: изделий и предметов, предназначенных для сервировки стола, приёма и хранения продукции общественного питания и пищевых продуктов, которые по своему функциональному назначению не предназначены для повторного использования. В частности, с 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды. Согласно документу, в данный перечень вошли следующие виды одноразовой пластиковой посуды: палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий, чашки.

Постановлением Министерства антипомонопольного регулирования и торговли №72 от 2 сентября 2019 года откорректирован ассортиментный перечень обязательных товаров, в числе которых – изделия из бумаги: пакеты, одноразовая посуда, столовые приборы.  Первыми заметили  новшество посетители  торговых объектов «Полесье» и «ЕUROSPAR», где  для упаковки некоторых продуктов продавцы используют обёрточную бумагу и бумажные пакеты.

– Наша торговая сеть пропагандирует переход от полиэтиленовой упаковки товаров к экологически безопасной. Мы бесплатно предоставляем для потребителей бумажные пакеты, пакеты из биоразлагаемых и пригодных к утилизации материалов, в которые упакуют любой товар. Имеется тара для готовой продукции. Супы, каши, салаты, горячие блюда, которые готовят наши специалисты, мы можем упаковать в одноразовые ёмкости из плотного прессованного картона. Для транспортировки продуктов покупатели могут приобрести эстетичные многоразовые сумки и авоськи. Они имеют привлекательный внешний вид, очень удобны в использовании, отличаются вместительностью  и прочностью,  – рассказывает заведующий  магазином «ЕUROSPAR» в Кобрине Лариса Абрамчук.

За ответственное потребление

Инициатива нашла отклик у покупателей, которые одобрили подобное решение.

Елена Ячник, покупатель:

За ответственное потребление

– В связи с масштабным загрязнением окружающей среды все большую популярность приобретают экопакеты – безопасная упаковка будущего. Приобретая в  магазине хлеб, фрукты и овощи, колбасные изделия, предпочитаю именно их, так как это самая «здоровая» упаковка.

Светлана Кулигина, покупатель:

За ответственное потребление

– Бумажная упаковка экологичная и эстетичная, дешёвая и легко утилизируемая. Хлеб в ней удобно хранить, он  дольше остаётся свежим, потому что «дышит».

Ксения Василюк, покупатель:

За ответственное потребление

– Регулярно покупаю здесь готовые блюда и кофе. Упаковка прочная, не размокает. Прессованный картон прекрасно справляется со своими задачами. У стаканчиков для кофе пока пластиковая крышка, но, я уверена, что скоро будет решена и эта задача.

Где моя большая термокружка?

Объекты торговли и общепита следуют полученным предписаниям. Каждый из нас тоже может внести посильный вклад в заботу об окружающей среде и сделать свой шаг на пути к рациональному потреблению. Возьмем хотя бы любимый многими напиток – кофе. Сегодня в Кобрине работает более 10  уютных кафе, куда горожане с удовольствием заходят за бодрящим напитком. Картонные стаканчики, в которые наливают кофе на вынос, с внутренней стороны покрыты полипропиленовой пленкой, которую очень сложно отделить от бумажной основы, что затрудняет переработку. Практически в  любой из кофеен продавцы отпускают напитки в тару клиента. Хорошей альтернативой пластиковому стаканчику может стать модная сегодня термокружка, которая верой и правдой будет служить вам не один год, создавая ощущение причастности к решению глобальных проблем современности.

  Жанна ЕЛИЗАРОВА. Фото автора.

 

 

 

 
 
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