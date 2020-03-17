На границе с Польшей и Литвой - очереди из фур

Источник материала: Tut.by

На границе Беларуси с Литвой и Польшей — внушительные очереди из грузовиков. Чтобы их уменьшить, сегодня литовцы открыли еще один пункт пропуска.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

По информации Госпогранкомитета Беларуси на 12.00 17 марта на пунктах пропуска с Польшей и Литвой образовалась длинные очереди из фур. В трех ПП на белорусско-польской границе стоят больше 860 грузовиков. Больше всего их в «Козловичах» — более 550, на втором месте «Брузги» — более 220, в Берестовице грузовиков более 90.

На литовской границе в «колейке» автопоездов больше — более 1000 грузовиков: в «Каменном Логе» — более 670, в «Привалке» — более 330.

На сайте Госпорганкомитета нет информации о размере очереди в пункте пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай», но судя по данным с камер наружного видеонаблюдения, фуры стоят и там. Через этот пункт литовская сторона снова разрешила ездить грузовикам с 9.00 сегодняшнего дня — чтобы снизить нагрузку на другие ПП.



Очередь на выезд из Беларуси в ПП «Бенякони»

— Наши сотрудники уточняют у граждан откуда и куда они едут, если требуется — измеряют температуру, — пояснили AUTO.TUT.BY в Службе охраны госграницы Литвы. — После введения ограничений, связанных с карантином, были факты, когда людей мы не выпускали из Литвы и отказывали во въезде. Это происходило по разным причинам, чаще всего — люди не соблюдали условия, которые установлены во время карантина.

По информации Службы охраны госграницы Литвы за последние сутки их сотрудники не впустили в Литву 341 человека и не выпустили из страны — 107 граждан.