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На границе с Польшей и Литвой - очереди из фур
Источник материала: Tut.by
На границе Беларуси с Литвой и Польшей — внушительные очереди из грузовиков. Чтобы их уменьшить, сегодня литовцы открыли еще один пункт пропуска.
По информации
На литовской границе в «колейке» автопоездов больше — более 1000 грузовиков: в «Каменном Логе» — более 670, в «Привалке» — более 330.
На сайте Госпорганкомитета нет информации о размере очереди в пункте пропуска «Бенякони» — «Шальчининкай», но судя по данным с камер наружного видеонаблюдения, фуры стоят и там. Через этот пункт литовская сторона снова разрешила ездить грузовикам с 9.00 сегодняшнего дня — чтобы снизить нагрузку на другие ПП.
— Наши сотрудники уточняют у граждан откуда и куда они едут, если требуется — измеряют температуру, — пояснили AUTO.TUT.BY в Службе охраны госграницы Литвы. — После введения ограничений, связанных с карантином, были факты, когда людей мы не выпускали из Литвы и отказывали во въезде. Это происходило по разным причинам, чаще всего — люди не соблюдали условия, которые установлены во время карантина.
По информации Службы охраны госграницы Литвы за последние сутки их сотрудники не впустили в Литву 341 человека и не выпустили из страны — 107 граждан.
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На границе Беларуси с Литвой и Польшей - огромные очереди из грузовиков. Чтобы их уменьшить, сегодня литовцы открыли еще один пункт пропуска.
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